Turgutluspor kolay havlu attı

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta aylarca şampiyonluk yarışı veren Turgutluspor, sezonun son haftalarında yaşadığı düşüşün ardından Play-Off'ta da varlık gösteremeyince erken elenmekten kurtulamadı. Play-Off'un ilk turunda Efeler 09 SFK'yı saha avantajıyla ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, 4-1'lik farklı yenilgiyle 2'nci Lig'e dönüş hayallerine veda etti. Teknik direktör Ramazan Çelik'le yollarını Play-Off arifesinde ayırdıktan sonra Eray Gülay yönetiminde de umduğunu bulamayan Turgutlu, 3'üncü Lig'de kaldı.

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