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        Manisa FK kümede kalmak için sahaya çıkacak

        1'inci Lig'de son 2 haftaya küme düşme ihtimaliyle giren Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde play-off hattında yer alan Boluspor'la oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:33
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        Manisa FK kümede kalmak için sahaya çıkacak
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        1'inci Lig'de son 2 haftaya küme düşme ihtimaliyle giren Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde play-off hattında yer alan Boluspor'la oynayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

        Lige tutunma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü karşılaşmadan 1 puanla ayrılsa dahi işini matematiksel olarak garantiye alacak. Aksi sonuçta siyah-beyazlılar, ligde kalabilmek için rakipleri Adanaspor, Tuzlaspor ve Şanlıurfaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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