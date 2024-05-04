Manisa BŞB-Karşıyaka: 80-98

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30’uncu haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka’yı ağırladı. Maç 80-98 Karşıyaka galibiyetiyle sona erdi. Manisa temsilcisinde 20 sayıyla Cruz, rakip takımda ise 30 sayıyla Collum yıldızlaştı. Maçın bitimine 3,52 saniye kala Manisa BŞB'de Cruz 5’inci faulden oyun dışı kaldı. 2,35 saniye kala da Karşıyaka’dan Furkan 5’inci faulden oyun dışı kaldı.

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