Manisa BŞB-Karşıyaka: 80-98
SALON:Muradiye HAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih GülerMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 13, Sinan 7, Cruz 20, Luther 17, Ege 6, Kaan, Mustafa, Ayberk, Anderson, Dorukhan, Terry 14, Barış 3PINAR KARŞIYAKA: Collum 30, Furkan 6, Efe, Martin 14, Vittorio Brown 23, Jaylon Brown 8, Hakan 8, Akyazılı 3, Deniz 3, Mert, Kenan, Demircan 31'İNCİ PERİYOT: 24-26İLK YARI: 40-503'ÜNCÜ PERİYOT: 67-71Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka'yı ağırladı.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih Güler
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 13, Sinan 7, Cruz 20, Luther 17, Ege 6, Kaan, Mustafa, Ayberk, Anderson, Dorukhan, Terry 14, Barış 3
PINAR KARŞIYAKA: Collum 30, Furkan 6, Efe, Martin 14, Vittorio Brown 23, Jaylon Brown 8, Hakan 8, Akyazılı 3, Deniz 3, Mert, Kenan, Demircan 3
1’İNCİ PERİYOT: 24-26
İLK YARI: 40-50
3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-71
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30’uncu haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka’yı ağırladı. Maç 80-98 Karşıyaka galibiyetiyle sona erdi. Manisa temsilcisinde 20 sayıyla Cruz, rakip takımda ise 30 sayıyla Collum yıldızlaştı. Maçın bitimine 3,52 saniye kala Manisa BŞB'de Cruz 5’inci faulden oyun dışı kaldı. 2,35 saniye kala da Karşıyaka’dan Furkan 5’inci faulden oyun dışı kaldı.
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