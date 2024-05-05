Manisa BŞB'nin rakibi Beşiktaş

BASKETBOLSüper Ligi'nde Play-Off biletini daha önce cebine koyup ilki başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son hafta evinde Pınar Karşıyaka'ya 98-80 yenilince Play-Off'ta yeşil-kırmızılılar yerine üçüncü Beşiktaş'la eşleşti. Manisa ekibi, 30 maçta 16 galibiyette kalıp Galatasaray'ın ikili averajla gerisinde altıncı oldu. Saha avantajının ligi daha üst basamakta tamamlayan Beşiktaş'ta olacağı seri İstanbul'da başlayacak. 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci maç Manisa'da, gerekirse üçüncü maç da yine İstanbul'da oynanacak.