Manisa BŞB'nin rakibi Beşiktaş
BASKETBOLSüper Ligi'nde Play-Off biletini daha önce cebine koyup ilki başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son hafta evinde Pınar Karşıyaka'ya 98-80 yenilince Play-Off'ta yeşil-kırmızılılar yerine üçüncü Beşiktaş'la eşleşti.
BASKETBOLSüper Ligi'nde Play-Off biletini daha önce cebine koyup ilki başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son hafta evinde Pınar Karşıyaka'ya 98-80 yenilince Play-Off'ta yeşil-kırmızılılar yerine üçüncü Beşiktaş'la eşleşti. Manisa ekibi, 30 maçta 16 galibiyette kalıp Galatasaray'ın ikili averajla gerisinde altıncı oldu. Saha avantajının ligi daha üst basamakta tamamlayan Beşiktaş'ta olacağı seri İstanbul'da başlayacak. 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci maç Manisa'da, gerekirse üçüncü maç da yine İstanbul'da oynanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.