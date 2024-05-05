Manisa Futbol Kulübü - Boluspor: 1-0
STAT:Manisa 19 Mayıs StadyumuHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Sezgin Çınar, Mehmet KapluhanMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Bedirhan (Dk.
STAT:Manisa 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Bedirhan (Dk. 82 Sertan), Sinan, Graovac, Alberk, Burak, Bekir, Oğuz (Dk. 82 Dokanovic), Diallo (Dk. 74 Kerim), Topalli (Dk. 74 Ofkir), Lima (Dk. 90+6 Rroca)
BOLUSPOR: Çağlar - Oulare, Posmac (Dk.73 Camara), Onur, Batuhan (Dk.73 Anıl), Oğuz (Dk. 85 İshak), Jefferson (Dk. 46 Tunahan) Avramovski, Berk, Hakan (Dk. 89 Safa), Hüsamettin
GOL: Dk. 4 Lima (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Bedirhan (Manisa FK) Oğuz, Berk (Boluspor)
1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Play-Off yarışındaki Boluspor'u tek golle mağlup ederek son maçlar öncesi ligde kalmayı garantiledi: 1-0. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadeleyi 4'üncü dakikada Lima'nın golüyle kazanan siyah-beyazlı ekip son hafta öncesi 40 puana ulaşarak rahatladı. Boluspor ise 50 puanda kalarak genel averajla son maçlardan önce Play-Off potasının dışına çıktı.
4’üncü dakikada ev sahibi golü buldu. Manisa FK atağında ceza sahası dışı sağ çaprazında Lima’nın sert şutunda top sağ üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
46’ncı dakikada Manisa FK’da Topalli’nin ceza sahası solundan şutunu araya giren Onur uzaklaştırdı.
90+8’inci dakikada Tunahan’ın ceza sahası çizgisi üzerindeki sol direğe doğru sert şutunu kaleci Erhan son anda uzanarak kurtardı.
90+9’uncu dakikada Boluspor golden oldu. Ofkir’in sağ çizgiden kale içerisine çevirdiği top defanstan sekti, Dokanovic’in önüne gelen topu ceza sahası içinden kaleye gönderdi. Kaleci son anda ayağıyla kornere çeldi.
Maç 1-0 bitti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.