Manisa Futbol Kulübü - Boluspor: 1-0

1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Play-Off yarışındaki Boluspor'u tek golle mağlup ederek son maçlar öncesi ligde kalmayı garantiledi: 1-0. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadeleyi 4'üncü dakikada Lima'nın golüyle kazanan siyah-beyazlı ekip son hafta öncesi 40 puana ulaşarak rahatladı. Boluspor ise 50 puanda kalarak genel averajla son maçlardan önce Play-Off potasının dışına çıktı.

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