Manisa FK rahatladı

1'inci Lig'de sahasında haftaya Play-Off potasında giren Boluspor'u Brezilyalı yıldızı Lima'nın golüyle 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü kümede kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Son haftalara riskli giren siyah-beyazlılar, bitime 1 maç kala hedefine ulaştı. Boluspor galibiyetiyle 40 puana ulaşan Manisa FK, sezonu düşme hattındaki Şanlıurfaspor deplasmanında bitirecek.

Teknik direktör Levent Devrim kendileri adına sezonun en önemli maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Artık sezonun bitmesini beklediklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok zorlu ve stres yüklü bir karşılaşma oynadık. Gereken skoru aldık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.