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        İYİ Parti'nin Alaşehir İlçe Başkanı ve 7 yönetim kurulu üyesi istifa edip, CHP'ye katıldı

        İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Volkan Bozdağ ile 7 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve partiden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:20
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        İYİ Parti'nin Alaşehir İlçe Başkanı ve 7 yönetim kurulu üyesi istifa edip, CHP'ye katıldı
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        İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Volkan Bozdağ ile 7 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve partiden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

        İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Volkan Bozdağ ile yönetim kurulu üyeleri Kamil Yılmaz, Ömer Senir, Adem Sönmez, Müşerref Saruhan, Suat Saruhan, Emine Bozdağ ve Hasibe Bozdağ görevlerinden ve partiden istifa etti. Bozdağ, 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte CHP'ye katıldı. CHP Alaşehir ilçe lokalinde düzenlenen törene Alaşehir CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı. Ayrıca Toygar Mahallesi Muhtarı Yusuf Aşkın, Emekli öğretmen Cahit Karaman da partiye üye oldu. Yeni üyelerin rozetlerini CHP Alaşehir İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu taktı. Törende konuşan CHP Alaşehir İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek, partisine katılanların isimlerini birer birer sayarak, teşekkür etti. İYİ Parti'den ayrılan İlçe Başkanı Volkan Bozdağ da konuşmasında "İYİ Parti'ye gönül vermiş ne kadar İYİ Partili arkadaşım varsa benim için her zaman var olacaksınız. Eğer ki siyaset insan kazanma sanatıysa, ben zaten kazandım. İYİ Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmış. Hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim. Rayından çıkmış tren vagonları gibi ekonomisinden, işçisinden, emekçisinden, sermayesinden dağılmış bir ülke halindeyiz. Bu ülkemiz için, genel başkanımız Özgür Özel'e destek için bizde varız" dedi.

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