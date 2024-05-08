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        Manisa FK'da Sandro Lima rüzgarı esti

        1'inciLig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 1-0 yenerek bitime 1 maç kala kümede kalışını ilan eden Manisa Futbol Kulübü'nde Sandro Lima gösterdiği performansla takımını sırtladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:30
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        Manisa FK'da Sandro Lima rüzgarı esti
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        1'inciLig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 1-0 yenerek bitime 1 maç kala kümede kalışını ilan eden Manisa Futbol Kulübü'nde Sandro Lima gösterdiği performansla takımını sırtladı. Geçen yaz döneminde kadroya dahil edilen 33 yaşındaki Brezilyalı golcü son Boluspor maçında ağları sarsarak takımına hayati derecede öneme sahip 3 puanı getirdi. Toplam 30 maça çıkan tecrübeli golcü 11 gol ve asistle oynayıp Manisa FK'nın en büyük kozu oldu. Siyah-beyazlıların önümüzdeki sezon da Lima'ya yola devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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