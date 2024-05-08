Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA'da kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Yaşar Ercan (39), hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gülbahçe Mahallesi'ndeki tarlasına giden Yaşar Ercan’ın kullandığı otomobile kontrolsüz hemzemin geçitte Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil içinde sıkışan, iki çocuk babası Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.