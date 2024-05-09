Turgutluspor U19'da Türkiye ikincisi
TURGUTLUSPOR,altyapıda U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyonluğu finalde seri penaltılarla kaybederek Türkiye ikincisi oldu.
TURGUTLUSPOR,altyapıda U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyonluğu finalde seri penaltılarla kaybederek Türkiye ikincisi oldu. Antalya'daki finallerde Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 2 Nolu Sahası'nda yarı finalde 1461 Trabzon FK'yı seri penaltılarla 5-4 mağlup eden Turgutluspor, şampiyonluk için Isparta 32 Spor'la karşılaştı. Başkan Gökhan Akın, Teknik Direktör Eray Gülay ve A Takım Kaleci Antrenörü İlhan Yıkmaz da final maçını tribünden takip etti. Normal süresi 1-1 berabere biten finali seri penaltı atışları sonrası 5-3 kaybeden Turgutlu, kupayı kaçırıp ikinci oldu.
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