Emeklileri dolandıran suç örgütüne 6 ilde operasyon; 14 gözaltı
MANİSA'nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alındı.
MANİSA'nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik Manisa'nın Salihli ilçesi başta olmak üzere İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya'da, dün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri A.K. (35) ile örgüt yöneticileri S.Z. (34) ve S.S. (31) ve örgüt üyeleri A.K. (42), A.Ç. (36), B.E. (64), M.K. (52), U.Y. (47) tutuklandı.
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