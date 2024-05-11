CHP'li Başarır: Soma faciası yargılamasında, ceza kısmı da tazminat kısmı da kötü yönetildi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 10'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Soma'dan İliç'e Maden Sektöründe İşçi ve Çevre Sağlığı Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, faciayla ilgili yargılamada ceza kısmının da tazminat kısmının da kötü yönetildiğini söyledi. Başarır, faciaya ilişkin kamu görevlilerin 10 yıl sonra yargılanmaya başladığına dikkati çekerek, "Şirket yöneticileri 10 yıl süreyle yargılanıyor, bu davanın da 10 yıl sürdüğünü tahmin edersek 20 yıl. 301 işçimizi kaybettiğimiz dava zaman aşımına uğruyor. Diğer boyutu ne tazminat. 432 çocuk babasız kaldı" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 10'uncu yıl dönümünde, MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda Maden Türk Toraks Derneği Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu, İzmir Şubesi, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Risk Yönetimi Derneği iş birliğiyle 'Soma'dan İliç'e Maden Sektöründe İşçi ve Çevre Sağlığı Sempozyumu' düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın konuşmacı olarak katıldığı sempozyuma madenciler ve aileleri katıldı. Sempozyumda konuşan Başarır, 10 yıl önce 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası haberini aldıklarında kendisinin milletvekili değil, ceza avukatı olarak görev yaptığını belirterek, "O günden bu yana yargılamayı takip etme imkanım oldu. Ceza kısmı da tazminat kısmı da o kadar kötü yönetildi ki Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri adalet. Bir dava düşünün suç tarihi 13 Mayıs 2014 ama 10 yıl sonra kim yargılanmaya başlıyor, bürokratlar. Neden o gün yargılamadınız? Davanın diğer boyutu şirket yöneticileri 10 yıl süreyle yargılanıyor. Bu davanın da 10 yıl sürdüğünü tahmin edersek 20 yıl. 301 işçimizi kaybettiğimiz dava zaman aşımına uğruyor. Diğer boyutu ne, tazminat. 432 çocuk babasız kaldı" dedi.

10 yılın sonunda tazminatını alamayan madenci aileleri olduğuna dikkati çeken Başarır, "Peki 9 yıl önce alsalardı ne olacaktı belki evleri olacaktı. O gün tazminat alsaydı bir ev alabiliyordu ama bugün tazminatı alsa bırakın almayı kirasını ödeyemez" diye konuştu.

'GENEL SEÇİMLERİ DE KAZANIRSAK KESİNLİKLE BU YASALARI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Mecliste faciayla ilgili komisyon kurulduğunu da hatırlatan Başarır, "İliç'te, Bartın'da, depremde de komisyon kuruldu. Komisyon kurulmasının nedeni nedir? Soma'da 301 madenci neden öldü, bunu araştırmaktır. Rapor hazırlayarak eksikliklerle ilgili bir yasa düzenlemesi yapmaktır. Bu rapor 10 yıl mecliste tartışılmadı. İktidar bize unutturmaya çalışıyor ama unutturmayan Amasra, Bartın, deprem ve İliç'te yaşananlar. Komisyon raporuna göre tüm taraflar toplanıp, neler yapması gerektiğini ele alması lazım. 301 işçi hayatını kaybetti. Ceza Kanunu'ndaki eksiklikler nedeniyle bu cezalandırmayı yapamıyoruz. Yerelden sonra genel seçimleri de kazanırsak kesinlikle bu yasaları değiştireceğiz. Denetimi mutlaka geliştirmek zorundayız" diye konuştu.