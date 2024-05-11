Manisa'da iki otomobil çarpıştı; TUTSO Başkanı ve 2 kişi yaralandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde meydana geldi. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın (64) yönetimindeki 35 APU 277 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serpil B. (28) yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Aydın ile yanında bulunan Mehmet K. (60) ve diğer araç sürücüsü Serpil B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Serpil B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.