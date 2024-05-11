Manisa'da iki otomobil çarpıştı; öğretmen öldü, TUTSO Başkanı ile 1 kişi yaralandı (2)

Manisa'nın Salihli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ana sınıfı öğretmeni Serpil Birol (28), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve aynı otomobilde bulunan yolcu Mehmet K.'nın (60) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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