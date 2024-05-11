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        Manisa'da iki otomobil çarpıştı; öğretmen öldü, TUTSO Başkanı ile 1 kişi yaralandı (2)

        AĞIRYARALANAN SERPİL ÖĞRETMEN KURTARILAMADIManisa'nın Salihli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ana sınıfı öğretmeni Serpil Birol (28), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 22:33 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:35
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        Manisa'da iki otomobil çarpıştı; öğretmen öldü, TUTSO Başkanı ile 1 kişi yaralandı (2)
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        AĞIRYARALANAN SERPİL ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ana sınıfı öğretmeni Serpil Birol (28), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve aynı otomobilde bulunan yolcu Mehmet K.'nın (60) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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