Manisa FK geleceğe bakacak

1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilen ancak kümede kalmayı başaran Manisa Futbol Kulübü yeni bir sayfa açacak. Bu sezon korkulu rüya yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Levent Devrim yeni maratona iyi hazırlanacaklarını söyledi. Devrim, "Şanlıurfaspor'u kutluyorum. Biz de 6 maçlık serüvenin sonunda geçen hafta ligde kalmayı başardık. Oyuncularımızı kutluyorum, Urfaspor kazandı ve istediğini almış oldu. Buradan Göztepe ve Eyüpspor takımlarına Süper Lig'de başarılar diliyorum. Biz önümüze bakacağız. Yeni bir sayfa açacağız. En hızlı şekilde sezon çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.