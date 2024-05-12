CHP'li Nazlıaka: Birçok kadın şiddet sarmalından çıkamıyor

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bugün ülkemizde birçok kadın işsizlik girdabından kurtulmaya çalışıyor. Bugün ülkemizde birçok kadın şiddet sarmalından çıkamıyor. En temel hakları olan yaşam haklarını kaybediyorlar. Gelecek kaygısı, daha doğrusu geleceksizlik tüm kadınların hayatını çok yıpratıyor ve psikolojik olarak da çok zorluyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Anneler Günü'ne ilişkin Manisa İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kadın Kolları MYK Üyesi Nurşen Balcı ve ilçe kadın kolları başkanları hazır bulundu. Nazlıaka, "AKP iktidarı döneminde kadınlara yüklenen roller sadece annelik üzerinden tariflenmeye başlandı. Özellikle 'Bir çocuk iflas, iki çocuk patinaj, üç eh, bize 4-5 lazım' gibi söylemlerle kadını adeta kuluçka makinesi gibi gören iktidar mensupları sayesinde kadınlar geleneksel rollerin içerisine hapsedildiler. Elbette annelik çok kutsaldır. Ancak anneliği en büyük kariyer olarak tariflemek, kadınların yaşadığı sorunları görmezden gelmek, kadınların ekonomik özgürlüğünün, eğitime erişimdeki engellerini yok saymak, ekonomik özgürlüğünün olmaması, istihdama katılımı yönünde devlet olarak ülkeyi yönetenler olarak üzerine düşeni yapmamak demektir. Dolayısıyla buradan iktidara bir kez daha kadınları sadece ve sadece annelik üzerinden tariflememesini hatırlatmak, gerekli uyarılarda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİYOLOJİK FAKTÖRLERİ DE İÇİNDE BARINDIRIR' Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkeyi yöneten, 'Anne olmayan kadın yarımdır' dedi. Annelik bir tercihtir. Yani anne olmak isteyen vardır. Bunu tercih etmeyen olabilir. Annelik aynı zamanda biyolojik faktörleri de içinde barındırır. Yani anne olabilen vardır, olamayan vardır. Onun için bir kadını sadece annelik üzerinden, hayatta varmış gibi yansıtmak, onu bir kuluçka makinesi gibi görmek, doğurganlığı üzerinden kadınlara hedefler vermek asla ve asla ülkeyi yönetenlere yakışmıyor."