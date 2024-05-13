Özgür Özel: Soma davası yeniden görülmelidir (3)

MADENŞEHİTLERİ MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının yıl dönümü nedeniyle Soma Mezarlığı'ndaki Maden Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Kur'an okunup, dua edilen anma törenine Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP MYK Üyeleri, CHP milletvekilleri, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Deva Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ilçe belediye başkanları, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, şehit madencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan duaların ardından şehit madenciler ve mezarları Soma dışında olan madenciler için yapılan anıt mezarlara karanfil bırakıldı.

ÖZGÜR ÖZEL MADENCİLERİN MEZARLARINA KARAFİL BIRAKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit mezarlarına karanfil bırakırken bir yandan da şehit madenci ailelerine başsağlığı dileyerek, sohbet etti. Maden faciasında oğlunu kaybeden Ayşe İlçi, Özgür Özel'in boynuna sarılarak hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Diğer madenci aileleri de Özel'e yanlarında olduğu için 'Hakkınız ödenmez' diyerek teşekkür etti. Özel, anma töreninde maden şehidi Mahmut Akbulut'un babası Şerafettin Akbulut ve maden şehidi Ali Yüksel'in annesi Fatma Yüksel ile de bir süre sohbet etti.