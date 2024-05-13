Özgür Özel: Soma davası yeniden görülmelidir (4)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maden faciasının 10’uncu yıl dönümü nedeniyle Manisa’nın Soma Maden Şehitliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, maden şehitlerinin aileleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemeğe Özel’in yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve protokol üyeleri de katıldı. Yemek sonrası Özel, ilçedeki bir parkta, ‘Türkiye’nin Aynası: Soma’ isimli belgeselin gösterimini izledi.

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