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        Özgür Özel: Soma davası yeniden görülmelidir (4)

        MADENŞEHİTLERİNİN AİLELERİ İLE AKŞAM YEMEĞİNE KATILDICHP Genel Başkanı Özgür Özel, maden faciasının 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Manisa'nın Soma Maden Şehitliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, maden şehitlerinin aileleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 23:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:10
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        Özgür Özel: Soma davası yeniden görülmelidir (4)
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        MADENŞEHİTLERİNİN AİLELERİ İLE AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maden faciasının 10’uncu yıl dönümü nedeniyle Manisa’nın Soma Maden Şehitliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, maden şehitlerinin aileleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemeğe Özel’in yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve protokol üyeleri de katıldı. Yemek sonrası Özel, ilçedeki bir parkta, ‘Türkiye’nin Aynası: Soma’ isimli belgeselin gösterimini izledi.

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