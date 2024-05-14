Salihli'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından, Salihli'de göçmen kaçakçılığına karşı dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, kaçak göçmenleri taşıdığı tespit edilen 5 şüpheli ile 31 yabancı uyruklu kaçak göçmen ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin kişi başı 1500 dolar karşılığında Uşak ilinden İzmir'in Dikili ilçesine, buradan da su botları ile Yunanistan'a götürülmelerinin planlandığı tespit edildi.
Kaçak göçmenleri taşıdıkları tespit edilen U.Ç (33), B.B. (36), O.G. (33), T.Ç. (30), R.D. (29) isimli 5 araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira para ile; araçlarına ve cep telefonlarına el konuldu. Olayda yakalanan 31 yabancı uyruklu göçmen hakkında 6458 sayılı kanun kapsamında sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.
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