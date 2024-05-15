Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor

Bu sezon ilk kez FIBA Avrupa Kupası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'a altıncı sıradan katılarak yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

BJK Emlakjet Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Rakibini 18 Mayıs Cumartesi günü rövanşta konuk edecek Manisa ekibi, ilk maçı kazanıp yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkarak Fenerbahçe-Aliağa Petkimspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı seride gerek olursa üçüncü maç da İstanbul'da oynanacak.

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