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        Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor

        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu altıncı sırada bitirerek ligdeki tarihinin ikinci yılında ilk kez adını Play-Off'a yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın rakibi Beşiktaş'a çeyrek finalin ilk maçında konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:19
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor
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        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu altıncı sırada bitirerek ligdeki tarihinin ikinci yılında ilk kez adını Play-Off'a yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın rakibi Beşiktaş'a çeyrek finalin ilk maçında konuk olacak.

        BJK Emlakjet Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Rakibini 18 Mayıs Cumartesi günü rövanşta konuk edecek Manisa ekibi, ilk maçı kazanıp yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkarak Fenerbahçe-Aliağa Petkimspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı seride gerek olursa üçüncü maç da İstanbul'da oynanacak.

        Bu sezon ilk kez FIBA Avrupa Kupası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'a altıncı sıradan katılarak yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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