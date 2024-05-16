Hakan Öztürk Somaspor'un jokeri oldu
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefine ulaşamayan Somaspor'un genç futbolcusu Hakan Öztürk adeta takımın jokeri oldu.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefine ulaşamayan Somaspor'un genç futbolcusu Hakan Öztürk adeta takımın jokeri oldu. Devre arasında siyah-beyazlılara gelen 19 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra sağ bek, sağ kanat ve sol kanatta da oynayıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Somaspor'da ikinci yarıda 14 müsabakaya çıkan genç oyuncu 664 dakika süre alıp 4 kez fileleri sarstı. Dinamik görüntüsüyle dikkat çeken Hakan, Türk futbolunda gelecek vaad eden futbolcular arasında gösterilmeye başlandı. Altınordu altyapısından yetişen Hakan, kariyerinde İnegölspor ve Gümüşhanespor'da da oynadı.
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