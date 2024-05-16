Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Hakan Öztürk Somaspor'un jokeri oldu

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefine ulaşamayan Somaspor'un genç futbolcusu Hakan Öztürk adeta takımın jokeri oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:15 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan Öztürk Somaspor'un jokeri oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefine ulaşamayan Somaspor'un genç futbolcusu Hakan Öztürk adeta takımın jokeri oldu. Devre arasında siyah-beyazlılara gelen 19 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra sağ bek, sağ kanat ve sol kanatta da oynayıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Somaspor'da ikinci yarıda 14 müsabakaya çıkan genç oyuncu 664 dakika süre alıp 4 kez fileleri sarstı. Dinamik görüntüsüyle dikkat çeken Hakan, Türk futbolunda gelecek vaad eden futbolcular arasında gösterilmeye başlandı. Altınordu altyapısından yetişen Hakan, kariyerinde İnegölspor ve Gümüşhanespor'da da oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Vefat eden eşinden kalan tek hatırayı çaldılar
        Vefat eden eşinden kalan tek hatırayı çaldılar
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de minik öğrenciler asma yaprağı topladı
        Alaşehir'de minik öğrenciler asma yaprağı topladı
        Manisa'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü
        Manisa'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü
        Kırkağaç'ta temsili askerlik yapacak engelliler için "asker eğlencesi" düze...
        Kırkağaç'ta temsili askerlik yapacak engelliler için "asker eğlencesi" düze...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor
        Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor
        Alaşehir'de okul yapımı için kamulaştırılacak arsanın sahipleriyle sözleşme...
        Alaşehir'de okul yapımı için kamulaştırılacak arsanın sahipleriyle sözleşme...
        Salihli'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüphel...
        Salihli'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüphel...