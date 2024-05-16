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        Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürdü

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sokakta tartıştığı aralarında husumet olan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:40
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        Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürdü
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sokakta tartıştığı aralarında husumet olan S.D. tarafından tabancayla vurulan Fatih Uyar, hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Hacı İshak Mahallesi 148 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen S.D. ile Fatih Uyar sokakta karşılaşınca, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çeken S.D., Uyar'a doğru 7 el ateş edip, kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Uyar, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler tarafından otomobille Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Uyar'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

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