Manisa'da aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp tutuklandı

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı esnada M.C. isimli şüpheliyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan M.C.'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü M.C. gözaltına alındı. M.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

MANİSA’nın Akhisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C. (34), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

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