Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp tutuklandı

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 01:52 Güncelleme: 17.05.2024 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA’nın Akhisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C. (34), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

        Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı esnada M.C. isimli şüpheliyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan M.C.'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü M.C. gözaltına alındı. M.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Dışişleri'ne yeni atamalar
        Dışişleri'ne yeni atamalar
        Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlandı
        Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlandı
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Fazla acı biber yemekten öldü
        Fazla acı biber yemekten öldü
        Güneşli günler kapıda
        Güneşli günler kapıda
        Evlendiler
        Evlendiler
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor

        Benzer Haberler

        Salihli OSB'de yeni üretim tesisinin temeli atıldı
        Salihli OSB'de yeni üretim tesisinin temeli atıldı
        Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürdü
        Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürdü
        Manisa'da bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
        Manisa'da bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
        Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı
        Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı
        Hakan Öztürk Somaspor'un jokeri oldu
        Hakan Öztürk Somaspor'un jokeri oldu
        Alaşehir'de minik öğrenciler asma yaprağı topladı
        Alaşehir'de minik öğrenciler asma yaprağı topladı