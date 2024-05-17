Manisa BŞB rövanşa çıkıyor

BASKETBOLSüper Ligi'nde Play-Off'ta çeyrek final serisindeki ilk sınavda Beşiktaş'a deplasmanda 92-74 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor rakibini yarın rövanşta ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finale çıkarak Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacağı seride Manisa BŞB bu maçı kazanıp seriyi İstanbul'daki son maça uzatmaya çalışacak.

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