Bariyere çarpan motosikletteki 2 arkadaş öldü

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Erdoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ay ise ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan ve Ay'ın cenazeleri, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Ay'ın, ablasının motosikletini ailesinden izinsiz aldığı öğrenildi.

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