Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Bariyere çarpan motosikletteki 2 arkadaş öldü

        MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ali Erdoğan (21) ile ilkokul arkadaşı Özgür Ay (21), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyere çarpan motosikletteki 2 arkadaş öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ali Erdoğan (21) ile ilkokul arkadaşı Özgür Ay (21), hayatını kaybetti. Ay'ın, ablasının motosikletini ailesinden izinsiz aldığı öğrenildi.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 kara yolu üzeri Alahıdır Kavşağı yakınında meydana geldi. Ahmetli'den Salihli yönüne giden Ali Erdoğan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Erdoğan ve arkasında oturan yolcu, ilkokul arkadaşı Özgür Ay, yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Erdoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ay ise ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan ve Ay'ın cenazeleri, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Ay'ın, ablasının motosikletini ailesinden izinsiz aldığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap

        Benzer Haberler

        Demirci'de 35 haneye doğal gaz dönüşüm desteği
        Demirci'de 35 haneye doğal gaz dönüşüm desteği
        Manisa BŞB rövanşa çıkıyor
        Manisa BŞB rövanşa çıkıyor
        Manisa FK'da yaprak dökümü başladı
        Manisa FK'da yaprak dökümü başladı
        Üniversite öğrencileri çöp konteynerinde 6 yavru köpek buldu
        Üniversite öğrencileri çöp konteynerinde 6 yavru köpek buldu
        Alaşehir'de çöp konteynerine atılan köpek yavruları bakıma alındı
        Alaşehir'de çöp konteynerine atılan köpek yavruları bakıma alındı
        Manisa'da aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp tutuklandı
        Manisa'da aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp tutuklandı