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        Manisa'da 15 yıl hapisle aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY üyesi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:55
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        Manisa'da 15 yıl hapisle aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY üyesi E.A. (35), yakalanıp, cezaevine gönderildi.

        Alaşehir Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Alaşehir Asayiş ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PDY üyesi E.A.'nın ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Dün, saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.A.'yı gözaltına aldı. E.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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