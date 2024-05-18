Manisa'da 15 yıl hapisle aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Alaşehir Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Alaşehir Asayiş ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PDY üyesi E.A.'nın ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Dün, saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.A.'yı gözaltına aldı. E.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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