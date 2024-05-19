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        Manisa BŞB potada alkışlarla

        Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılının ardından Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden, bu sezon da ikinci sezonunda ilk kez Play-Off oynamayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Beşiktaş'a iki maçta da mağlup olarak macerasını noktaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:48
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        Manisa BŞB potada alkışlarla
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        Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılının ardından Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden, bu sezon da ikinci sezonunda ilk kez Play-Off oynamayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Beşiktaş'a iki maçta da mağlup olarak macerasını noktaladı. Rakibine İstanbul'daki ilk maçta 92-74 yenilen Manisa ekibi, evindeki rövanşı da 83-74 kaybederek havlu attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor yarı finale çıkamasa da 2 yıldaki başarılı çizgisiyle ve önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer almayı garantileyerek alkış aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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