Manisa BŞB potada alkışlarla
Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılının ardından Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden, bu sezon da ikinci sezonunda ilk kez Play-Off oynamayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Beşiktaş'a iki maçta da mağlup olarak macerasını noktaladı.
Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılının ardından Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden, bu sezon da ikinci sezonunda ilk kez Play-Off oynamayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Beşiktaş'a iki maçta da mağlup olarak macerasını noktaladı. Rakibine İstanbul'daki ilk maçta 92-74 yenilen Manisa ekibi, evindeki rövanşı da 83-74 kaybederek havlu attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor yarı finale çıkamasa da 2 yıldaki başarılı çizgisiyle ve önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer almayı garantileyerek alkış aldı.
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