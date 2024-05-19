Aziz Yıldırım düğüne katıldı

FENERBAHÇESpor Kulübü'nde olağan kongre öncesi 6 yıl sonra başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım, Manisa'nın Salihli ilçesinde dünya evine giren Gülsüm-Hüseyin Türkay çiftinin düğün merasimine katıldı. Sarı-lacivertlilerde 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra koltuğu devrettiği Ali Koç'a kongrede rakip olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, Eski Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Adnan Türkay'ın oğlu Hüseyin Türkay ile Gülsüm Mekik çiftini düğünlerinde yalnız bırakmadı.

Düğün törenine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa ve Ege Bölgesi'ndeki Fenerbahçe dernekleri yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Yıldırım, il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Düğün merasiminde ayrıca Aziz Yıldırım için yaptırılan özel pasta kesilerek davetlilere ikram edildi. Aziz Yıldırım, genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, Fenerbahçe taraftarları ile hatıra fotoğrafı çekildi.