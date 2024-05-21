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        Manisa'da 2 midibüs ve 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 35 yaralı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bölgedeki fabrikaların işçilerini taşıyan farklı firmalara ait 2 midibüs ve 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 35 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:50
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        Manisa'da 2 midibüs ve 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 35 yaralı
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bölgedeki fabrikaların işçilerini taşıyan farklı firmalara ait 2 midibüs ve 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 35 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Turgutlu İzmir kara yolu Organize Sanayi Bölgesi viyadüğünde meydana geldi. Bölgedeki fabrikalara işçi taşıyan farklı firmalara ait 2 midibüs ve 1 otobüs, zincirleme kazaya karıştı. Hasan Özdemir'in (60) kullandığı 45 J 6542 plakalı midibüs, Suat Demir (58) yönetimindeki 45 ADY 420 plakalı midibüse arkadan çarptı. Midibüs de çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerleyen Levent Ilgazcan'ın (56) kullandığı 45 AJL 098 plakalı otobüse çarptı. Zincirleme kazada 35 kişi yaralandı.

        İhbarla olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücüler ve otobüsteki işçiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslar ve özel araçlarla Turgutlu ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Turgutlu-İzmir kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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