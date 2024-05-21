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        Yatağında ölü bulunan üniversiteli İrem, memleketi Manisa'da toprağa verildi

        BARTIN'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici aldıktan sonra uyuyan ve yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi İrem Er (24), memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:50
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        Yatağında ölü bulunan üniversiteli İrem, memleketi Manisa'da toprağa verildi
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        BARTIN'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici aldıktan sonra uyuyan ve yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi İrem Er (24), memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün Bartın-Zonguldak yolu üzerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. Er, 1 adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Yurttaki oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi. İrem uyanmayınca oda arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İrem Er'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'nın Köprübaşı ilçesine getirildi. İrem Er için Köprübaşı Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından İrem Er'in cenazesi, Köprübaşı ilçesi merkez mezarlığa defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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