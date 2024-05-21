Savcı, kaçırmak istediği Hilal'i öldüren direksiyon eğitmeni için ağırlaştırılmış müebbet istedi

MANİSA'da, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) sırtından tabancayla vurarak öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'nın (45) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Duruşmanın ardından gözyaşları içinde açıklama yapan Kırgöz’ün annesi Zeynep Kırgöz, "Kızım vurulduğu gün 'Anne başaramadık' demişti. Ben de mezara giderken 'Annem başardık' diyeceğim" dedi.

Manisa'da bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül 2022'de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün, Şehzadeler ilçesindeki evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan Hilal Sultan Kırgöz'ü, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Lafçı, direnen Kırgöz’ün başına tabanca dayadı. Çevredekilerin müdahalesiyle arbede çıktı. Lafçı, arbededen faydalanıp kaçarken, Kırgöz'ü de tabancayla sırtından vurdu. Hilal Sultan Kırgöz yere yığılırken, Önder Lafçı ise yoldan geçen kamyonetin kasasına binip kaçtı. Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

TABURCU EDİLDİKTEN SONRA EVİNDE FENALAŞTI Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hilal Sultan Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'ün tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra, 23 Ekim'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklandı, Cumali C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME, KABUL EDİLDİ Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Lafçı'nın 'kadına karşı kasten öldürme', 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Çatak'ın 'kadına karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ Önder Lafçı'nın yargılanmasına, bugün Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmayla devam edildi. Duruşmaya sanık Önder Lafçı, Hilal Sultan Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz, babası Veysel Kırgöz ve avukatı Yalçın Arcak, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay katıldı. Mütalaasını veren savcı, Lafçı için 'kadına karşı kasten öldürme', 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Dava, Lafçı'nın son savunmasını yapmak üzere 31 Mayıs'a ertelendi. 'BAŞKA HİLALLER ÖLMESİN DİYE MÜCADELEMİZ SÜRECEK' Duruşma sonrası basın açıklaması düzenlendi. İlk olarak söz alan ailenin avukatı Yalçın Arcak, "Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır bir hak arama mücadelesi, bir adalet mücadelesi veriyoruz. Ve sonunda bu uzun, meşakkatli adalet ve hak arama mücadelesinin sonunda bugün ağır ceza mahkemesi savcılığı tarafından mütalaa verildi. Sanık Önder Lafçı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İçimiz buruk ama bir yandan da mutluyuz. Çünkü Hilal için bir nebze de olsa adaletin bulunacağını düşünmekteyiz. Başka hilaller de ölmesin diye mücadele veriyoruz. Mücadele vermeye devam edeceğiz. Sonuna geldik. 31 Mayıs itibarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının çıkacağına canıgönülden inanıyoruz. Çünkü bu cani tasarlayarak, planlayarak kadına karşı kasten cinayet işledi. İstanbul Sözleşmesi bu ülkede kaldırıldı. Biliyorsunuz bu sözleşmenin kaldırılmasından sonra da kadın cinayetleri daha da arttı. Kadına karşı şiddet daha da arttı. Hep dedik. Demeye de devam ediyoruz. Kadına karşı cinayet, şiddet, politiktir" ifadelerini kullandı.