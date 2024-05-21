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        PKK'nın sözde özel kuvvetler grup komutanı Manisa'da yakalandı

        MANİSA'da terör örgütü PKK'ya yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'nın sözde özel kuvvetler birimi grup komutanı F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 23:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:00
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        PKK'nın sözde özel kuvvetler grup komutanı Manisa'da yakalandı
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        MANİSA’da terör örgütü PKK'ya yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'nın sözde özel kuvvetler birimi grup komutanı F.E.H. (33), yakalanıp, tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK- PYD/PYG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışması sonucunda, örgütün sözde özel kuvvetler birimi grup komutanı F.E.H.'nin Manisa’da olduğu tespit edildi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan F.E.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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