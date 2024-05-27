Manisa'da uyuşturucu imal ve ticaretine 33 gözaltı

Gözaltına alınan 28 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün dün uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 452 gram esrar, 367 sentetik hap, 192 ecstasy, 8 gram metamfetamin, 70 gram skunk maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 6 aparat, 6 bıçak, 11 adet 9 mm. fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 350 TL ele geçirdi. Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınırken, sorguları tamamlanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA'da, jandarmanın uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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