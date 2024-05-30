Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'da Başkan Aktan sitemli

        Futbolda 1'inci Lig'deki üçüncü sezonunu geride bırakan Manisa Futbol Kulübü'nde başkan Mevlüt Aktan sitemli açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'da Başkan Aktan sitemli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Futbolda 1'inci Lig'deki üçüncü sezonunu geride bırakan Manisa Futbol Kulübü'nde başkan Mevlüt Aktan sitemli açıklamalar yaptı.

        Şirketleşip 3'üncü Lig'den tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e kadar yükseldiği süreçte Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adını Manisa FK olarak değiştiren kulüp ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından başlayan gerginlik sürerken, Mevlüt Aktan, "Manisa siyaseti Manisa FK'yı istemiyor" diye konuştu.

        Geçen hafta Göztepe'nin futbol şubesini 2 yıl önce devralan İngiltere merkezli Sport Republic'i temsil eden sarı-kırmızılı kulübün CEO'su Ivan Mance'yle görüşen Aktan, kulübe yerli ve yabancı taliplerin olduğunu da dile getirdi. Mevlüt Aktan, "Kulübe hem yerli hem yabancı çok sayıda talip var. Türk futbolunun kurtulması için yöneticilerin tamamının yabancı olması şart. Bizim Manisa FK olarak kimseye 5 kuruş borcumuz yok, pırıl pırıl bir kulübüz. Manisa siyaseti Manisa FK’yı istemiyor. Böyle giderse kulübün ismini memleketimin takımı Rize Fındıklı FK’ya çevireceğim. Büyükşehir Belediyesi bizi tesislerimizden kovmak istiyor, onca emek sarf ettiğimiz ve zor zahmet açtığımız stadımızdan çıkartmak istiyor. Manisaspor’u bitirdiler, batırdılar, o zaman kimse hesap sormadı. Şu anda Manisaspor’u amatör kümeden Süper Lig'e çıkartmak 15 sene ister. Şu anda milli takımların alt yaş kategorilerinde en fazla oyuncuyu Manisa FK veriyor. Toplamda 16-17 tane oyuncumuz bulunuyor. Altyapı organizasyonu mükemmel işleyen kulübüz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Manisa Soma'da madenciler, yerli üretimin desteklenmesini istedi
        Manisa Soma'da madenciler, yerli üretimin desteklenmesini istedi
        Turgutlu'da İtalyan öğrenciler Deneyap atölyesini ziyaret etti
        Turgutlu'da İtalyan öğrenciler Deneyap atölyesini ziyaret etti
        Manisa'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın öldü
        Manisa'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın öldü
        Demirci'de LÖSEV yararına kermes düzenlendi
        Demirci'de LÖSEV yararına kermes düzenlendi