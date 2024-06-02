Ot yangını ormana sıçradı; alevlerin arasında kalan köpek yaralandı (2)

YANGINTEKRAR ALEVLENDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ot yangını ile başlayıp ormana sıçrayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınıp ardından soğutma çalışmasına başlanan yangın, yeniden alevlendi. Yangının Alaşehir ilçesindeki kısmı söndürülürken, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesi'ne sıçrayan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektriğin kesildiği, Uşak- Basmane tren seferlerinin ise tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.