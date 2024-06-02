Manisa'daki yangın 12 saatte söndürüldü; 35 dekar meşe ormanı, 25 dekar tarım arazisi yandı

MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormana sıçrayarak büyüyen yangın Uşak Eşme ilçesine bağlı Narıcalı, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa mahallerinde etkili olurken, alevler ekiplerin havadan ve karadan 12 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği, alevlerin arasında kalan bir sokak köpeğinin ise yaralandığı yangında, 35 dekar meşe ormanı ile toplam 25 dekar tarım arazisi küle döndü.

Alaşehir'in kırsal İsmailbey Mahallesi Yerotu mevkinde, dün, saat 12.00 sıralarında ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme uçağı, 1 helikopter ile Alaşehir, Sargıöl ve Kula itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Alevler, rüzgarında etkisiyle dağınık bir yerleşim yeri olan İsmailbey Mahallesi içerisine girdi. Alevlerin arasında kalıp yaralanan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin havadan ve karadan 4 saatlik yoğun müdahalesiyle alevler mahalledeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip edip, bilgi aldı. Başkan Öküzcüoğlu, yangını elektrik tellerinden kaynaklandığı üzerinde durulduğunu söyledi.