Somaspor'da forma giyen Hakan'a Gençlerbirliği talip

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un genç futbolcusu Hakan Öztürk'e talip çıktı. Devre arasında siyah-beyazlılara gelen ve forvetin yanı sıra sağ bek, sağ kanat ve sol kanatta da oynayıp tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcuyu 1'inci Lig'den Gençlerbirliği'nin istediği belirtildi. Manisa temsilcisinde ikinci yarıda 14 müsabakaya çıkan genç oyuncu 664 dakika süre alıp 4 kez fileleri sarstı. Hakan, Türk futbolunda gelecek vaat eden futbolcular arasında gösterilmeye başlandı. Altınordu altyapısından yetişen genç futbolcu, kariyerinde daha önce İnegölspor ve Gümüşhanespor'da da oynadı.