Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor'da forma giyen Hakan'a Gençlerbirliği talip

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un genç futbolcusu Hakan Öztürk'e talip çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 12:48 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor'da forma giyen Hakan'a Gençlerbirliği talip
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un genç futbolcusu Hakan Öztürk'e talip çıktı. Devre arasında siyah-beyazlılara gelen ve forvetin yanı sıra sağ bek, sağ kanat ve sol kanatta da oynayıp tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcuyu 1'inci Lig'den Gençlerbirliği'nin istediği belirtildi. Manisa temsilcisinde ikinci yarıda 14 müsabakaya çıkan genç oyuncu 664 dakika süre alıp 4 kez fileleri sarstı. Hakan, Türk futbolunda gelecek vaat eden futbolcular arasında gösterilmeye başlandı. Altınordu altyapısından yetişen genç futbolcu, kariyerinde daha önce İnegölspor ve Gümüşhanespor'da da oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Uçaktan Mourinho paylaşımı!
        Uçaktan Mourinho paylaşımı!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Tarihe geçti
        Tarihe geçti
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti

        Benzer Haberler

        Manisa'daki yangın 12 saatte söndürüldü; 35 dekar meşe ormanı, 25 dekar tar...
        Manisa'daki yangın 12 saatte söndürüldü; 35 dekar meşe ormanı, 25 dekar tar...
        Alaşehir'de kiraz yeme yarışması yapıldı
        Alaşehir'de kiraz yeme yarışması yapıldı
        Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Ot yangını ormana sıçradı; alevlerin arasında kalan köpek yaralandı (2)
        Ot yangını ormana sıçradı; alevlerin arasında kalan köpek yaralandı (2)
        GÜNCELLEME - Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangına müdahale edi...
        GÜNCELLEME - Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangına müdahale edi...
        Manisa'da tarım alanında etkili olan yangına müdahale ediliyor
        Manisa'da tarım alanında etkili olan yangına müdahale ediliyor