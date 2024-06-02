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        Alaşehir'de mükerrer oy nedeniyle iptal edilen muhtarlık seçimini Ali Avcı kazandı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde, 31 Mart Yerel seçimlerinde 1 oy farkı ile seçimi kazanan muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıkınca seçim iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:44 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:50
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        Alaşehir'de mükerrer oy nedeniyle iptal edilen muhtarlık seçimini Ali Avcı kazandı
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde, 31 Mart Yerel seçimlerinde 1 oy farkı ile seçimi kazanan muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıkınca seçim iptal edildi. Tekrarlanan seçimde, Ali Avcı 151 oy alarak muhtarlığı kazandı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çeşneli Mahallesi'nde 3 aday muhtar olabilmek için yarıştı. Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya, 128 oy alarak seçimi kazanırken diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy aldı. Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etti. İptal edilen seçim bugün yeniden yapıldı.

        Tekrar edilen muhtarlık seçimlerinde 3 aday yarıştı. Ali Avcı, Cavit Kaya ve Mehmet Akbulut’un yarıştığı seçimde Ali Avcı seçimi kazanan isim oldu. Ali Avcı 151 oy alırken, Cavit Kaya 137, Mehmet Akbulut ise 80 oy aldı.

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