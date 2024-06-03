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        Manisa FK'da Cemallettin Cengiz iddiası

        Yeni sezonda futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olacak Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:22
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        Manisa FK'da Cemallettin Cengiz iddiası
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        Yeni sezonda futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olacak Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen sezon ligde kalmayı başaran siyah-beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı Levent Devrim'in sözleşmesi sona ererken, kurmayların Cemalettin Cengiz ile de görüşme yaptığı iddia edildi. Devrim'le de masaya oturan yönetimin en kısa zamanda teknik direktör sorununu çözeceği vurgulandı. Manisa Futbol Kulübü'nün çalıştırıcısını belirleyip kadro planlamasına başlayacağı ifade edildi. Cemallettin Cengiz son olarak 2'nci Lig temsilcisi Afyonspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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