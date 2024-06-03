Manisa FK'da Cemallettin Cengiz iddiası

Yeni sezonda futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olacak Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen sezon ligde kalmayı başaran siyah-beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı Levent Devrim'in sözleşmesi sona ererken, kurmayların Cemalettin Cengiz ile de görüşme yaptığı iddia edildi. Devrim'le de masaya oturan yönetimin en kısa zamanda teknik direktör sorununu çözeceği vurgulandı. Manisa Futbol Kulübü'nün çalıştırıcısını belirleyip kadro planlamasına başlayacağı ifade edildi. Cemallettin Cengiz son olarak 2'nci Lig temsilcisi Afyonspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.