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        Manisa'da 3 ayrı bölgede yangın; 96 dönüm tarım arazisi ile 4 dönüm maki zarar gördü

        MANİSA'nın Kula ilçesinde 3 ayrı bölgedeki tarım arazilerinde aynı saatlerde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:20
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        Manisa'da 3 ayrı bölgede yangın; 96 dönüm tarım arazisi ile 4 dönüm maki zarar gördü
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde 3 ayrı bölgedeki tarım arazilerinde aynı saatlerde yangın çıktı. Tarım arazilerinde başlayıp, makiye de sıçrayan yangınlar, ekiplerin karadan müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Toplam 96 dönüm buğday tarlası ile 4 dönüm maki zarar gördü.

        Bugün saat 13.00 sıralarında Kula'nın kırsal Seyitali Mahallesi Gargar mevkisi, Körez Mahallesi ve Evciler Mahallesi Elekçitepe mevkisindeki buğday ekili tarım arazilerinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangınlara Manisa ve Kula itfaiyeleri ile Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kul Belediyesi tankerleri ve iş makineleri ile köylüler müdahale etti. Alevler 3 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Toplam 96 dönüm tarım arazisi ile 4 dönüm maki zarar gördü. Yangınların çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

        Öte yandan, dün saat 13.45 sıralarında, Kula'nın Körez, Ayazören ve Kalınharman bölgelerinde çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürülürken, toplam 50 dönüm alan zarar gördü.

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