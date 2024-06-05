Manisa potasında Nihat Mala da gitti

Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez Play-Off oynayıp üst üste ikinci defa Avrupa arenasında ülkemizi temsil etme hakkı elde etmesine rağmen yeni sezon öncesi bütçesinin çok büyük oranda küçüleceği açıklanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kulüpten ayrılıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda antrenör Hakan Demir'den sonra takımın Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden bu yana genel menajerliği yürüten Nihat Mala da görevinden ayrıldı.

Daha önce Pınar Karşıyaka ve Trabzonspor'da da aynı görevi üstlenen Nihat Mala, yayınladığı veda mesajında, "Parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğum memleketimin takımı Manisa BBSK ile 3.5 sezonluk muhteşem bir serüvenin sonuna geldik. Türkiye Basketbol Ligi’nde başlayıp Avrupa’ya uzanan, Basketbol Süper Ligi Play-Off’ları ile taçlanan bu yolculuğun benimle birlikte paydaşı olmuş herkese teşekkürlerimle" ifadelerini kullandı.