Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik harekete geçti. Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bin 779 sentetik hap, 182 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

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