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        Manisa'da potada Bulkaz tamam

        BASKETBOLSüper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçeyi 4'te 1 oranına düşürme kararı alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Genel Menajer Nihat Mala ile Antrenör Hakan Demir'in kulüpten ayrılmalarının ardından yeni çalıştırıcısını buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:59
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        Manisa'da potada Bulkaz tamam
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        BASKETBOLSüper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçeyi 4'te 1 oranına düşürme kararı alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Genel Menajer Nihat Mala ile Antrenör Hakan Demir'in kulüpten ayrılmalarının ardından yeni çalıştırıcısını buldu. Manisa ekibi antrenörlük görevi için Ozan Bulkaz'la anlaştı. Taraflar arasındaki sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı öğrenildi. Altyapı takımı olarak kurduğu Uşak Sportif'i daha önce Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'ya taşıyan Ozan Bulkaz, Trabzonspor, Konyaspor ve Balıkesir BŞB'de de görev yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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