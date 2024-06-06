Somaspor yeni stadına kavuşacak

TFF2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, yeni stadına kavuşmak için geri sayıma geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ile yapılan Soma Stadı'nda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi. Stadın çimlerinin de serilmeye başlandığını, koltuk montajının devam ettiğini söyleyen yetkililer tesisin 2024-2025 sezonuna yetişeceğini ifade etti.

Yaklaşık 7 bin kapasiteli olacak Soma Stadı'nda tribün koltuklarının montajı bitmek üzere. Normal şartlarda haziran ayında bitmesi düşünülen stat için ek süre talep edildiği, yeni sezon için eksiksiz ve en iyi şekilde tesliminin sağlanacağı vurgulandı. Stadın temmuz ayında Soma Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne geçeceği kaydedildi.