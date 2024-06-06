Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar Mahallesi'ndeki metruk bir binada uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese bugün operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 gram bonzai, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 bıçak ve 9 cep telefonu ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından metruk bir binaya düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanan 12 kişi, gözaltına alındı.

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