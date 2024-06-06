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        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından metruk bir binaya düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanan 12 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:30
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından metruk bir binaya düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanan 12 kişi, gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar Mahallesi'ndeki metruk bir binada uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese bugün operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 gram bonzai, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 bıçak ve 9 cep telefonu ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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