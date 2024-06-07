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        Turgutlu'da çıkan orman yangını söndürüldü

         MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülürken; 10 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:07 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:10
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        Turgutlu'da çıkan orman yangını söndürüldü
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         MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülürken; 10 hektar alan zarar gördü.

        Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Turgutlu İlçe Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. 15 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 1 greyder ve orman işçileri karadan; 2 helikopter ve 2 uçakla yangına havadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Öte yandan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombuş ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutan Üsteğmen Sercan Karaçalı olay yerine gelerek bilgi aldı.

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