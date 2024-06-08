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        Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı

        MANİSA'da, B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:45
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        Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı
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        MANİSA'da, B.K. (39), lise öğrencisi kızı D.K.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. B.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.

        Kula ilçesinde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi D.K., 4 Haziran'da okulda rahatsızlandı. İddiaya göre, rehber öğretmeninin konuştuğu D.K., babası B.K.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan D.K., babası B.K.'nin 2 yılı aşkın süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis, B.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.K.'nin Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. B.K., Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki akşam yakalandı. Dün gece Kula Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen B.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Pişmanım" yanıtını verdi. B.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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