Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı (2)

Manisa'da liseöğrencisi kızı D.K.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba B.K. (39), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. D.K., mahkemedeki ifadesinde, alkol bağımlısı olduğu için eşinin kendisine iftira attığını ileri sürerek, "18 yıllık evliyim. Eşim bana iftira atıyor. Ailevi sorunlarımız var. Kızımla cinsel ilişki yaşamadım. Eşim kızımı dolduruyor" dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.