Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücü Yusuf G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 00:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücü Yusuf G. (40) ile araçta bulunan Ayşe G. (31) ve Hasan K. (52) yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Yusuf G. idaresindeki 20 FE 187 plakalı otomobil, Uşak'tan Salihli istikametine giden Doğan B. yönetimindeki 64 FS 202 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobile bulunan sürücü Yusuf G. ile yolcu konumunda bulunan Ayşe Gökbulut ve Hasan K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Hasan K., ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Doğan B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de sağanak ve doludan etkilenen araziler için hasar tespit çalışma...
        Alaşehir'de sağanak ve doludan etkilenen araziler için hasar tespit çalışma...
        Manisa'da 'yan baktın' kavgası: 1 ölü
        Manisa'da 'yan baktın' kavgası: 1 ölü
        Manisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı
        Manisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı
        Alaşehir'de dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Alaşehir'de dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı (2)
        Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı (2)
        Salihli'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
        Salihli'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı