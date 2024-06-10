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        Cüruf ocağında 10 metreden alt yola düşen kamyonun şoförü öldü

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, cüruf (kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı) ocağında, 10 metre yükseklikten alt yola düşen kamyonun şoförü Ömer Selendili (66), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:55
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        Cüruf ocağında 10 metreden alt yola düşen kamyonun şoförü öldü
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde, cüruf (kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı) ocağında, 10 metre yükseklikten alt yola düşen kamyonun şoförü Ömer Selendili (66), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Sandal Mahallesi'ndeki bir cüruf ocağında meydana geldi. Ömer Selendili, cüruf ocağında çalışırken kullandığı 45 AIF 441 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kaza anında şoför Selendili, kamyondan dışarı savruldu. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Selendili'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Selendili'nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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